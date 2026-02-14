Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach zaprasza na akcję czytelniczą pod nazwą „Randka w ciemno z książką”. Od dziś przez kilka kolejnych dni można odwiedzić placówkę i wybrać paczkę niespodziankę.

Celem wydarzenia jest popularyzowanie czytelnictwa wśród mieszkańców Żar. – Projekt od kilku lat cieszy się zainteresowaniem dorosłych. Sposobów zachęcenia do przyjścia do biblioteki jest wiele. Jednym z nich jest właśnie ten pomysł, który realizujemy. Zachęcamy więc do sięgania po przygotowane walentynkowe pakunki z książką w środku – mówi Piotr Pużak z żarskiej książnicy:

Randka z książką startuje dziś od godziny 11.00.