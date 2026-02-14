Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego zaprasza mieszkańców Żar na dzisiejsze camprowanie. To barwny korowód ulicami miasta jaki organizowano niegdyś na Łużycach na koniec karnawału.Placówka odnawia dawne zwyczaje Dolnych Łużyc.

W taki sposób Serbołużyczanie obchodzili zapusty. – Chcemy wskrzesić tę tradycję podczas pierwszego żarskiego camprowania. Jest to radosny, głośny obyczaj, w którym młodzież przebiera się i chodzi od domu do domu w przeddzień zapustu. Obrzęd ten ma także na celu pożegnanie zimy i zapewnienie pomyślności. Czekamy więc dziś na chcących dołączyć do tego orszaku. Będą grajkowie i śpiewacy, a każdy będzie w przebraniu jak za dawnych czasów – mówi dyrektor muzeum Rafał Szymczak:

Początek pochodu godzina 11.00.