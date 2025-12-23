Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała zgodę na powstanie nowej placówki rejonowej w województwie lubuskim. Piąty rejon zielonogórskiego oddziału GDDKiA mieści się w Świebodzinie.

– Bardzo nam zależało na jego powstaniu. Mieszkańcy np. Trzciela, by załatwić sprawę związaną z drogami nie muszą jeździć aż do Słubic – tłumaczy Henryk Janowicz, dyrektor oddziału Agencji w Zielonej Górze.

Rejon GDDKiA w Świebodzinie będzie miał pod opieką autostradę A2, drogę S3, oraz trasy krajowe nr 92 i 24. Do tej pory na terenie zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad działały placówki rejonowe w Gorzowie, Słubicach, Nowej Soli i Żarach.