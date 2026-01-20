Wizz Air planuje uruchomienie tras do Warny w Bułgarii oraz Rimini we Włoszech z lotniska Warszawa-Modlin oraz połączenia Kraków – Rodos (Grecja) – poinformowała we wtorek (20 stycznia) linia lotnicza. Dodała, że pierwsze samoloty na nowych trasach polecą w maju i czerwcu br.

Jak wskazał przewoźnik w opublikowanym we wtorek komunikacie, trasa z Modlina do Warny ma zostać uruchomiona 21 maja br., a samoloty będą na niej latać trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty. Połączenie do Rimini ma zostać uruchomiona 22 maja, a maszyny węgierskiej linii mają latać na niej w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Z kolei pierwszy samolot z Krakowa na Rodos ma wylecieć 9 czerwca, a loty mają być realizowane we wtorki, czwartki i soboty.

Wizz Air zaznaczył, że nowe trasy będą realizowane samolotami Airbus A321neo. Zwrócił uwagę, że powiększą one siatkę połączeń z lotniska Warszawa-Modlin, z którego przewoźnik realizuje loty od 1 grudnia 2025 r. Dodał, że obecnie z podwarszawskiego lotniska lata do Palermo, Alghero, Bergamo i Brindisi we Włoszech, a także do Barcelony, Aten, Pafos, Malty, Sofii, Bergen i Kiszyniowa.

Blisko 70 tys. lotów u popularnego przewoźnika

Przewoźnik poinformował również, że w ciągu ostatniego roku zrealizował ponad 69 tys. lotów. Obecnie obsługuje 234 trasy z Polski do 32 krajów. Od rozpoczęcia działalności na polskim rynku Wizz Air przewiózł łącznie niemal 130 mln pasażerów.

Wizz Air obecnie oferuje połączenia z 12 portów lotniczych w Polsce – Lotniska Chopina w Warszawie, Warszawa-Modlin, Radomia, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia oraz lotniska Olsztyn-Mazury.

Wizz Air to węgierska niskokosztowa linia lotnicza i jeden z największych przewoźników działających w Polsce. Dysponuje flotą 257 samolotów Airbus z rodziny A320 i A321. Niemal dwie trzecie floty Wizz Air stanowią A321 w wersji neo. Spółka jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pierwszy lot wykonała z Katowic do Londynu (Luton) w 2004 r.