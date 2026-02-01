Od 1 lutego w Tatrzańskim Parku Narodowym (TPN) zacznie obowiązywać całoroczny zakaz nocnego poruszania się po szlakach. Polski Związek Alpinizmu liczy na uwzględnienie specyfiki taternictwa, zaznaczając, że rozumie cele ochrony przyrody.

Dalsza część tekstu pod filmem

Nowe przepisy wprowadzają zamknięcie szlaków w godzinach od 22 do 5 także w miesiącach zimowych, co oznacza, że nocne wędrówki w Tatrach będą zakazane przez cały rok. Już wcześniej w TPN obowiązywał zakaz wędrówek po zapadnięciu zmroku do świtu w okresie od 1 marca do 30 listopada.

Jak poinformował TPN, celem nowego przepisu jest ochrona nocnej aktywności dzikich zwierząt oraz poprawa bezpieczeństwa turystów.

Noc to kluczowy czas aktywności wielu gatunków, m.in. wilków, rysi, niedźwiedzi, jeleni i saren. Obecność ludzi na szlakach, nawet sporadyczna, zaburza ich naturalne rytmy

– wskazano.

Decyzję oparto na wynikach monitoringu ruchu turystycznego, które wskazują, że nocne wędrówki – mimo mniejszej skali niż w ciągu dnia – mają szczególnie niekorzystny wpływ na faunę.

Ograniczenie popiera także środowisko alpinistyczne, jednak Polski Związek Alpinizmu (PZA) zaznacza, że nowe regulacje powinny uwzględniać specyfikę działalności taternickiej.

Działalność związana z uprawianiem taternictwa powierzchniowego czy jaskiniowego wymaga często wyruszenia w góry jeszcze przed świtem. Bywa również tak, że panujące warunki lub logistyka wymuszają zakończenie akcji górskiej po godz. 22. Jesteśmy w tej sprawie w kontakcie z dyrekcją TPN i mamy nadzieję, że te uwarunkowania znajdą odzwierciedlenie w zarządzeniu

– powiedział PAP Piotr Xięski, wiceprezes PZA i przedstawiciel Komisji Tatrzańskiej.

PZA jednocześnie dostrzega problemy związane ze wzmożoną aktywnością turystów w godzinach nocnych w Tatrach i rozumie reakcję dyrekcji parku zmierzającą do ograniczenia negatywnego oddziaływania na funkcjonowanie dzikich zwierząt w obszarze chronionym.

TPN nie opublikował jeszcze w Biuletynie Informacji Publicznej zarządzenia dyrektora w sprawie nowych ograniczeń, jednak informacja została zamieszczona na stronie internetowej parku oraz w mediach społecznościowych.

TPN przypomina również o innych ograniczeniach sezonowych. Wiosną, od 1 marca do 15 maja, w związku z tokami cietrzewi i głuszców obowiązuje nocne zamknięcie wybranych szlaków. Ponadto między 1 grudnia a 15 maja całkowicie zamknięte są niektóre odcinki ze względów ochronnych, m.in. Dolina Tomanowa – Chuda Przełączka oraz odcinek Dolina Pięciu Stawów Polskich – Morskie Oko.

Do dyspozycji odwiedzających TPN pozostaje 275 km znakowanych szlaków turystycznych o różnym stopniu trudności – od bardzo łatwych po bardzo trudne – wyposażonych w urządzenia asekuracyjne, takie jak łańcuchy, klamry i drabinki. Szlakami można wędrować indywidualnie lub z przewodnikiem; grupy zorganizowane oraz wycieczki z udziałem młodzieży szkolnej muszą być prowadzone przez uprawnionych przewodników tatrzańskich.

W ostatnich latach wyraźnie rośnie zainteresowanie sportami zimowymi. Coraz więcej turystów przemieszcza się po Tatrach na nartach, a szczególną popularnością cieszy się skituring. Turystykę narciarską na terenie TPN można uprawiać na szlakach turystycznych oraz wyznaczonych szlakach narciarskich, m.in. w rejonie Doliny Goryczkowej i Kondratowej, na trasie z Kuźnic na Halę Gąsienicową oraz z Doliny Wyżniej Chochołowskiej na Rakoń.