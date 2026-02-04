Alkohol powinien zniknąć z pola widzenia w sklepach i na stacjach benzynowych. Wprowadzanie sprzedaży bezwitrynowej to propozycja Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Prezes POPiHN Leszek Wiwała wyjaśniał, chodzi o nowy standard sprzedaży alkoholu.

Leszek Wiwała dodał, że sprzedaż bezwitrynowa zmniejsza ryzyko kompulsywnych zakupów alkoholu i wspiera osoby walczące z uzależnieniem.

Petycja o wprowadzenie tzw. bezwitrynowej sprzedaży alkoholu we wszystkich punktach handlu detalicznego trafiła pod koniec roku do Ministerstwa Zdrowia. Czekamy na odpowiedź resortu w tej sprawie. Sprzedaż alkoholu na stacjach paliw – stanowi zalewie 2 procent całego obrotu. Natomiast wartość sprzedaży – to 3 procent.

Według danych POPiHN alkohol odpowiada rocznie nawet za 35 tysięcy zgonów.

Milion osób w Polsce jest uzależnionych od alkoholu, a 250 tysięcy leczy się z alkoholizmu. Szacuje się, że 3-5 miliony Polaków pije ryzykownie.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Każda dawka alkoholu jest szkodliwa, a ograniczenia sprzedaży zmniejszają konsumpcję

Każda dawka alkoholu jest szkodliwa. Badania Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że im mniej butelek z alkoholem na sklepowych półkach, tym mniejsze zakupy i mniej kontaktu dzieci z tego typu produktami.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego zaproponowała wprowadzanie sprzedaży bezwitrynowej. Polega ona na zasłonięciu alkoholu na półkach i w witrynach.

Lekarz Czesław Ducki z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia podkreśla, że alkohol ma wpływ na rozwój około dwustu chorób:

Czesław Ducki dodaje, że każdy pomysł ograniczający sprzedaż alkoholu, zarówno wprowadzenie prohibicji nocnej, jak i sprzedaż bezwitrynowa, przynosi korzyści zdrowotne. Poza tym- jak mówi- ogromnym problemem systemu są alkoholicy na SOR-ach.

Polska jest w czołówce krajów o wysokim spożyciu alkoholu, choć więcej piją na przykład Czesi, Łotysze czy Rumuni.

Polacy piją średnio 9-11,7 litra czystego alkoholu rocznie na osobę, a dane różnią się w zależności od źródła.