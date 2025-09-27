W Polsce głośno dyskutowany jest pomysł ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, który obowiązuje już w niektórych miastach. Lewica proponuje wprowadzenie takiego rozwiązania odgórnie, a więc rządową ustawą. Polska 2050 zaś chce, by decyzja pozostała w rękach samorządów. Co na to radni sejmiku lubuskiego?
Tomasz Siemiński z Polski 2050 przekonuje, że decyzja w tej sprawie powinna zostać w rękach samorządów. – Mają różną specyfikę. Inaczej takie ograniczenie sprzedaży alkoholu wpłynie na samorząd typowo miejski, a inaczej na turystyczny – stwierdził Siemiński:
Wprowadzenie nocnej prohibicji w sklepach w całym kraju popiera Roman Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości. – Koszty społeczne są wyższe niż gospodarcze – twierdzi Jabłoński:
Tomasz Gierczak z Platformy Obywatelskiej przypomina, że takie rozwiązanie od ponad pięciu lat działa w Gorzowie. – Widać pozytywne efekty. Pamiętajmy, że zakaz nie dotyczy restauracji i lokali gastronomicznych – mówi Gierczak:
– Wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu oznacza mniejszą liczbę interwencji policyjnych i szpitalnych, a więc także poprawę bezpieczeństwa – twierdzi zaś Marek Halasz z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Ogólnokrajową dyskusję na ten temat wywołała decyzja warszawskiej rady miasta, która nie zgodziła się na nocną prohibicję w stolicy. Od listopada ma zostać ona jednak na próbę w dwóch dzielnicach.
Gierczak, Halasz, Jabłoński, Siemiński byli gośćmi Marcina Sasima w programie Lubuskie Forum Radia Zachód.
