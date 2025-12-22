„Nie kupuję – nie częstuję” – to akcja, realizowana przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze. Celem projektu jest uświadomienie rodzicom, że zakup napojów imitujących alkohol, może wywoływać u młodzieży złe nawyki, a w konsekwencji prowadzić do uzależnień.

– Dzieci często chcą naśladować osoby dorosłe. Warto pokazać najmłodszym, że świętowanie i radość mają wiele innych form – mówi Zofia Szozda, kierownik Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze:

W ramach kampanii zorganizowano również konkurs na „Sylwestrowy napój mocy”:

Więcej informacji na temat projektu „Nie kupuję – nie częstuję” znajdziecie na Facebooku Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze.