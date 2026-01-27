Zielonogórskie sołectwa zostaną włączone w konsultacje dotyczące wprowadzenia nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu w mieście. Radni przyjęli dziś projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia ich opinii.

Przypomnijmy, konsultacje dotyczące nocnej prohibicji rozpoczęły się w grudniu i potrwają do końca kwietnia. Proces został podzielony na kilka etapów – obecnie prowadzone są rozmowy z przedsiębiorcami oraz instytucjami.

– Opinia sołectw to kolejny element szerokich konsultacji – wyjaśnia Adam Urbaniak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra:

Z inicjatywą wprowadzenia nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu wystąpił we wrześniu radny Robert Górski z klubu Zielona Razem. Jego zdaniem, obecne procedury konsultacyjne są zbyt rozciągnięte w czasie:

Poparcie dla nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu deklaruje również radny PiS Piotr Barczak. W jego ocenie zbyt długie konsultacje w tym zakresie działają na niekorzyść miasta:

Radni najprawdopodobniej podejmą decyzję w sprawie nocnego ograniczenia sprzedaży alkoholu podczas majowej sesji.