Ruszyła kampania społeczna lubuskiej policji. Nietrzeźwi kierowcy to wciąż jedno z największych zagrożeń na drogach – to nie tylko ci po spożyciu alkoholu, ale również innych środków odurzających.

Statystyki policyjne nie zawsze trafiają do wyobraźni kierowców, dlatego lubuscy funkcjonariusze sięgnęli po inne środki przekazu. Powstał specjalny klip, który ma pokazać tragiczne skutki jazdy pod wpływem środków odurzających na przykładzie prawdziwej historii, o której opowiada sam sprawca – mówi Maciej Kimet, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim: