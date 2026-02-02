Utrzymujące się mrozy są szczególnie niebezpieczne dla osób w kryzysie bezdomności. Ostatniej nocy lubuscy policjanci sprawdzili ponad 120 miejsc: pustostanów, opuszczonych budynków, terenów ogródków działkowych, klatek schodowych i wiat, poszukując osób, którym grozi wychłodzenie organizmu.

Mówi nadkomisarz Maciej Kimet, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie:

Policjanci apelują też o reagowanie i dzwonienie pod numer 112, kiedy zauważymy na mrozie osobę bezdomną:

Minionej doby z wychłodzenia w całym kraju zmarły trzy osoby. Jak poinformowała policja, od początku listopada z tego powodu zmarło 40 osób. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w swoim katalogu zagrożeń ma kategorię: „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, dzięki czemu można wskazywać miejsca przebywania osób bezdomnych, potrzebujących pomocy.