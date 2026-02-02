Z powodu niskich temperatur w poniedziałek (2 lutego) zamkniętych jest w całej Polsce 299 szkół, w tym 175 na Mazowszu – poinformował resort edukacji. Ministra Barbara Nowacka poprosiła dyrektorów placówek o rozważenie czasowego zawieszenia zajęć lub przejścia na naukę zdalną.

Rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca przekazała na konferencji prasowej najnowsze dane (z godziny 10.00) o zamkniętych szkołach. Jak przekazała, w skali kraju 299 placówek odwołało lekcje.

W Podlaskim mamy zamkniętych 45 szkół, w warmińsko-mazurskim – 39, w wielkopolskim – 7, w śląskim i świętokrzyskim województwie po jednej szkole, w lubelskim i lubuskim cztery szkoły. Na Podkarpaciu wszystkie szkoły pracują. A w województwie pomorskim zamknięte są 23 szkoły

– podała rzeczniczka.

Wcześniej szefowa MEN Barbara Nowacka poprosiła dyrekcje placówek edukacyjnych w miejscowościach, gdzie temperatura spadła poniżej minus 15 st. C, a uczniowie i nauczyciele muszą dojeżdżać, o rozważenie czasowego zawieszenia zajęć lub przejścia na naukę zdalną na czas tak silnych mrozów.

Drodzy uczniowie, ubierajcie się ciepło! Czapka, szalik i rękawiczki są obowiązkowe. Uważajcie wszyscy na siebie!

– napisała na X Nowacka.

Dalsza część tekstu pod wpisem

Dziś z powodu niskich temperatur zamkniętych jest ponad 160 szkół w całej Polsce.

Mam prośbę do dyrekcji placówek w miejscowościach, gdzie temperatura spadła poniżej -15°C, a uczniowie i nauczyciele muszą dojeżdżać, o rozważenie czasowego zawieszenia zajęć lub przejścia na… — Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) February 2, 2026

W poniedziałek (2 lutego) najniższą temperaturę w kraju zanotowano nad ranem w Suwałkach, gdzie było minus 27,7 st. Celsjusza. W Warszawie o tej samej porze termometry wskazały minus 18,6 st. C.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić co najmniej 18 st. C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Czytaj także: LUBUSKIE Słuzby wojewody podsumowują działania w regionie Rekordowe przymrozki w całym kraju. W Lubuskiem dziś w nocy mieliśmy kilkunastostopniowe przymrozki. Służby wojewody lubuskiego na bieżąco monitorują sytuację w regionie. Szczególną uwagę policja, straż miejska i inne... Czytaj więcej Details

Dyrektor może też, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi minus 15 st. C lub jest niższa. Może także zawiesić zajęcia, jeśli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

O zawieszeniu zajęć organ prowadzący lub dyrektor ma zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Jeżeli zawieszenie zajęć trwa dłużej niż dwa dni, dyrektor ma obowiązek zorganizować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia zdalne muszą rozpocząć się najpóźniej trzeciego dnia od zawieszenia i mogą odbywać się zarówno przez system udostępniony przez ministra edukacji, jak i inne narzędzia komunikacji elektronicznej, tak by zapewnić uczniom kontynuację nauki.