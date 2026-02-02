Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w województwie lubuskim. Obowiązkiem stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi objęto ponad 6 tysięcy Lubuszan. W powiecie żagańskim jest to blisko 600 młodych ludzi. Celem nakazanego ustawą obowiązku jest nadanie im kategorii zdrowia.

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu zorganizowano punkt ewidencji, czasowy gabinet lekarski oraz miejsce spotkań z psychologiem. Każdego dnia, aż do końca lutego przed komisją staną urodzeni w 2007 roku. Część z tych osób stanowią kobiety o szczególnych, przydatnych w armii zawodach. – To bardzo ważne przedsięwzięcie, bo pozwala wojsku zaktualizować bazę rezerw. Oczywiście prowadzone są także rozmowy z przedstawicielami jednostek wojskowych, którzy przybliżają specyfikę służby zainteresowanym – mówi Anna Michalczuk starosta żagański: