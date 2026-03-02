W poniedziałek, 2 marca, w Gorzowie ruszyła kwalifikacja wojskowa. Młodzi ludzie, którzy dostali wezwanie muszą zgłosić się do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Gorzowie, która mieści się w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 4. Komisja pracuje w godzinach od 07:30 do 13:00. w dni powszednie od 2 marca do 15 kwietnia.

W Komisji był dziś nasz reporter, Krzysztof Matusiak: