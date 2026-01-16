Zielonogórski Szpital Uniwersytecki czeka na umowę z resortem zdrowia na realizację Lubuskiego Uniwersyteckiego Centrum Onkologii. Od podpisania dokumentu uzależniona jest realizacja projektu. Przypomnijmy, na początku października 2025, ministerstwo zdrowia ogłosiło listę szpitali, które otrzymają wsparcie w ramach konkursu przeznaczonego dla inwestycji onkologicznych. Wśród 20 zaakceptowanych projektów znalazło się także LUCO.

Zadanie otrzyma 233,5 miliona złotych centralnego dofinansowania, a całkowity koszt to blisko 294 miliony.

– Inwestycja, według planów, ma być zakończona w 2029 roku, ale w związku z brakiem umowy pojawia się znak zapytania o dotrzymanie terminu – mówił dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra dr Paweł Urbański, wiceprezes ds. rozwoju lecznicy:

Szpital jest po rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego, który wyłonił firmę projektową. – Aby zakończyć negocjacje i podpisać kontrakt na opracowanie dokumentacji projektowej, potrzebna jest umowa z resortem zdrowia – dodawał Paweł Urbański:

Wsparcia na realizację zielonogórskiego centrum onkologii, które ma powstać za polikliniką, udzieliły również samorządy – województwo lubuskie i miasto Zielona Góra przeznaczą po 30 milionów złotych. 600 tysięcy to wkład własny Szpitala Uniwersyteckiego. W LUCO znajdą się oddział chirurgii onkologicznej, chirurgii klatki piersiowej, hematologii, urologii, a także Centralny Blok Operacyjny i kompleks poradni. Paweł Urbański był gościem Rozmowy o 9.00.