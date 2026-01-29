Rosja i Stany Zjednoczone przedstawiają różne stanowiska w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Sekretarz Stanu Marco Rubio oświadczył, że ogólne porozumienie w tej sprawie zostało osiągnięte. Natomiast z komunikatów rosyjskiego MSZ wynika, że propozycje Waszyngtonu, Kijowa i europejskich stolic nie są akceptowane w Moskwie.

Przemawiając na posiedzeniu komisji spraw zagranicznych amerykańskiego senatu Marco Rubio stwierdził, że w tej kwestii jest ogólne porozumienie. Według jego słów, gwarancje bezpieczeństwa zakładają rozmieszczenie po zakończeniu wojny na terytorium Ukrainy kontyngentu europejskich wojsk. Jak podkreślił, w pierwszej kolejności chodzi o francuskich żołnierzy, wspieranych przez Stany Zjednoczone.

Rosyjskie media państwowe przypomniały, że Moskwa nie godzi się na takie rozwiązanie i każdą obecność zachodnich wojsk będzie uznawać za zagrożenie.

Rozmowy w formacie USA, Ukraina, Rosja dotyczące warunków zakończenia wojny mają być kontynuowane 1 lutego.