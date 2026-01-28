Przymrozki i oblodzenie, które w ostatnich dniach wystąpiło na terenie całego województwa lubuskiego sparaliżowało pociągi.

Najgorzej sytuacja wyglądała w poniedziałek (26 stycnia), kiedy to odwołano aż 108 połączeń – większość właśnie z powodu wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych. Nieco lepiej, choć wciąż dramatycznie, sytuacja przedstawiała się również wczoraj, kiedy to nie zrealizowano 62 połączeń kolejowych. Nie wyjeżdżały głównie pociągi relacji Kostrzyn-Gorzów-Krzyż.

Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień (28 stycznia) to na drogach nie jest już tak ślisko, ale oblodzenia sieci trakcyjnej wciąż mogą powodować utrudnienia w kursowaniu pociągów. pasażerowie proszeni są o uzbrojenie się w cierpliwość, a w miarę możliwości wybranie innego środka transportu.