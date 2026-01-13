Ogród Botaniczny ma nowego mieszkańca. To małpka kapucynka, która pod koniec ubiegłego roku narodziła się w zielonogórskiej placówce.

Zwierzątko w dalszym ciągu przebywa pod opieką mamy i innych małpek, które zaadaptowały go do swojego środowiska.

Jarosław Flakowski, wiceprezydent Zielonej Góry, zapowiada, że mieszkańcy będą mogli wybrać imię dla małpki:

Kamila Lupa z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, podkreśla, że zwierzęta przebywające w minizoo mają dobre warunki do życia:

– Małpka rozwija się wzorowo – przyznaje Daria Suchowiecka, opiekunka zwierząt:

Dodajmy, że w zielonogórskim minizoo można podziwiać m.in. lemury, owce świniarki, papugi oraz daniele.