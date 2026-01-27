Zielonogórscy radni zaakceptowali wysokość stawek dotacji udzielanych z budżetu miasta dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Do jednostki przekazywane będą niespełna dwa miliony złotych miesięcznie.

Pieniądze są przeznaczane m.in. na funkcjonowanie Ogrodu Botanicznego oraz opiekę nad lasami komunalnymi.

– To standardowa procedura – tłumaczy Rafał Bukowski, dyrektor ZGM w Zielonej Górze:

Szczegóły dotyczące dotacji dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielona Góra.