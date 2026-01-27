Montaż sygnalizacji świetlnej, budowa nowej drogi lub modernizacja okolicznego ronda – to tylko niektóre z pomysłów, które mogą zostać zrealizowane w celu udrożnienia ruchu drogowego w Łężycy.

Na miejscu od wielu lat tworzą się korki, szczególnie w godzinach szczytu oraz podczas wypadków. Rozwiązaniem problemu ma być m.in. rozbudowa systemu ITS.

– Mamy już kilka pomysłów, które będziemy realizować – zapowiada Paweł Tonder, wiceprezydent Zielonej Góry:

Wiceprezydent Zielonej Góry przypomina, że na miejscu utworzony zostanie fragment buspasa:

Radna Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Chyrc podkreśla, że wszelkie decyzje będą konsultowane z mieszkańcami:

Jacek Budziński z Prawa i Sprawiedliwości zwraca uwagę na to, że władze miasta zamierzają stworzyć alternatywny przejazd:

– Jest kilka wariantów, które mogłyby udrożnić ruch w tej okolicy – zaznacza Robert Górski, radny Zielona Razem:

Kolejny etap rozbudowy systemu ITS ma być zrealizowany w latach 2028-2029.