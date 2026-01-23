Z okazji Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem Szyjki Macicy lubuski NFZ zachęca do profilaktycznych badań i szczepień. Aby zweryfikować czy jesteśmy w grupie ryzyka od lipca ubiegłego roku można wykonać bezpłatne badanie. To test w kierunku HPV HR.

– To szybkie i bezbolesne badanie – mówi Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Z bezpłatnego testu HPV HR mogą skorzystać kobiety w wieku od 25 do 64 roku życia w gabinetach położniczo-ginekologicznych.. Młodsze osoby w wieku od 9 do 19 lat mogą się zaszczepić przeciwko HPV.

Obecnie w województwie zaszczepiło się ponad 20 tysięcy osób, to ok. 16 % populacji kwalifikującej się do szczepienia.

Więcej informacji na temat testu HPV HR na NFZ znajdziecie na stronie >>www.nfz.gov.pl/<<.