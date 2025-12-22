Są dodatkowe pieniądze dla placówek medycznych w regionie. Trafią one za pośrednictwem lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki pochodzą z Funduszu Medycznego i Ministerstwa Zdrowia. Całkowita pula to 3,6 mld złotych.

– W przypadku Lubuskiego to 57 milionów złotych – mówi Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego oddziału NFZ.

Pieniądze zostaną przekazane jeszcze w grudniu, zostaną przeznaczone na nadwykonania procedur leczniczych dedykowanych dzieciom:

Łącznie tegoroczna dotacja budżetowa dla Narodowego Funduszu Zdrowia to blisko 32 mld zł