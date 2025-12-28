Do końca roku do szpitali muszą trafić dodatkowe pieniądze za leczenie nielimitowane.

Chodzi o blisko 4 miliardy złotych z Funduszu Medycznego i ministerstwa zdrowia, które zostały już uwzględnione w zmienionym planie finansowym NFZ na ten rok – wyjaśnia Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji w Centrali NFZ.

Paweł Florek dodaje, że pieniądze będą przeznaczone na leczenie nielimitowane.

Finansowe rozliczenie całego roku nastąpi w połowie lutego. Budżet NFZ jest najwyższy w historii i wynosi ponad 200 miliardów złotych. W tym łączna dotacja z budżetu państwa to blisko 32 miliardy złotych.