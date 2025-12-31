Z końcem grudnia dobiega końca pilotaż centralnej e-rejestracji, która ma ułatwić pacjentom umawianie wizyt do lekarzy specjalistów oraz na badania diagnostyczne.

Natomiast od stycznia wchodzi w życie pierwszy etap wdrażania e-rejestracji, który zaplanowany jest na pół roku. W tym czasie pacjenci będą mogli rejestrować się na wizyty – podobnie jak podczas pilotażu – za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta do kardiologa oraz na badania w zakresie cytologii i mammografii.

Tomasz Kulas – rzecznik Centrum e-Zdrowia poinformował, że do sytemu przystąpiło około 30 procent świadczeniodawców tych trzech rodzajów usług medycznych.

Do lipca przyszłego roku placówki medyczne mają czas na integrację z systemem pod groźbą utraty kontraktów. Od lipca w centralnej e-rejestracji mają być terminy wizyt do innych specjalistów lub badań.