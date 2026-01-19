Znajdujący się przy żagańskich koszarach Skwer Czołgisty od dzisiaj nosi imię generała broni Waldemara Skrzypczaka. To wspólna inicjatywa samorządu oraz wojska, aby w ten sposób uczcić byłego dowódcę Czarnej Dywizji. Z tej okazji przeprowadzony został uroczysty apel.

Wydarzenie poprzedziła msza święta w kościele garnizonowym w intencji zmarłego w zeszłym roku oficera. – To był przede wszystkim wspaniały człowiek. Dla wielu był wzorem do naśladowania. Cieszę się, że to miejsce będzie nosić imię tak doświadczonego żołnierza – mówi dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej generał dywizji Piotr Fajkowski:

– Zawsze był przyjacielem Żagania i utożsamiał się z naszym miastem. W ten sposób chcemy mu za to podziękować. On łączył mieszkańców z wojskiem. To dzięki jego staraniom dywizja stała się prawdziwą pancerną pięścią – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

– Zawsze lubił wracać do Żagania. To jego ciężka praca oraz podległych mu żołnierzy sprawiła, że dywizja urosła w siłę. Chcę podziękować za tak ważną dla nas inicjatywę i nazwanie skwerowi jego imienia – zaznacza syn generała pułkownik Renart Skrzypczak:

– W dobie, kiedy młode pokolenie szuka autorytetów, takie spotkania uświadamiają nam, że warto pozostawić po sobie ślad dla innych – podkreśla wojewoda lubuski Marek Cebula:

– Za takim dowódcą poszliby wszyscy. Ogromna wiedza i doświadczenie, ale jednocześnie szacunek do każdego. Troszczył się o wojsko – mówią żołnierze czynnej służby, ale i rezerwiści:

Dodajmy, że generał Waldemar Skrzypczak dowodził 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej w Żaganiu w latach 2003-2006.