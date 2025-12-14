W replice baraku obozowego przy żagańskim muzeum powstała makieta fragmentu tunelu, jaki w czasie wojny zbudowali jeńcy oflagu w ramach przygotowań do ucieczki. Inicjatorami pomysłu odtworzenia przekroju konstrukcji jest Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Obozów Jenieckich.

Makieta znajduje się w jednym z pomieszczeń baraku. – To część naszej misji edukacyjnej, aby trafić takim przekazem do wyobraźni zwiedzających. Atrapa jest oczywiście niewielkim fragmentem, bo cały tunel miał ponad sto dziesięć metrów – mówi dyrektor muzeum Marek Łazarz:

– Ważnym elementem konstrukcji była pompa wentylacyjna. To jeszcze nie koniec prac, ale już widać z czym w czasie wojny mierzyli się jeńcy podczas wykonywania tunelu – zaznacza dyrektor:

– Przy tworzeniu tej konstrukcji pomocne nam były oryginalne fotografie, wykonane przez Niemców, kiedy te podkopy zostały odnalezione – podkreśla muzealnik:

Dodajmy, że wolontariusze ze Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Obozów Jenieckich rozpoczęli także renowację ścian zewnętrznych repliki baraku obozowego.