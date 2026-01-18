Zespół rozpoznawczy niemieckiego wojska w niedzielę (18 stycznia) zakończy misję na Grenlandii – przekazał agencji dpa rzecznik Bundeswehry. Piętnastu niemieckich żołnierzy opuści arktyczną wyspę cywilnym samolotem, kierując się do Kopenhagi.

15 żołnierzy Bundeswehry przybyło na Grenlandię w piątek (16 stycznia) w ramach misji rozpoznawczej europejskich krajów organizowanej przez Danię.

Zgodnie z zapowiedziami misja „Arctic Endurance” miała trwać do niedzieli.

Decyzja o wysłaniu żołnierzy interpretowana była w Niemczech jako sygnał dla USA o gotowości Europy, w tym Niemiec, do zapewnienia Grenlandii bezpieczeństwa.

Do operacji dochodzi przy powtarzających się groźbach prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczących możliwego zbrojnego przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone. W sobotę przywódca USA zapowiedział, że od 1 lutego nałoży 10 proc. cła, które wysłały na Grenlandię małe grupy żołnierzy. Zapowiedziane przez Trumpa cła mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.