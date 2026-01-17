Amerykański prezydent Donald Trump dąży do przejęcia od Duńczyków Grenlandii, grożąc nawet użyciem siły, choć to wciąż mało prawdopodobne. Jak wyjaśnił na naszej antenie dr Piotr Pochyły, politolog Uniwersytetu Zielonogórskiego, powodów tak agresywnej polityki jest wiele.

– Grenlandia dla USA jest ważna z kilku powodów – powiedział Pochyły:

Politolog przypomniał, że Donald Trump imperialne zakusy zdradzał od samego początku:

Kilka europejskich państw zdecydowało się wysłać na Grenlandię drobne kontyngenty, mowa m.in. o Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii czy Norwegii.