Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że pierwsza grupa żołnierzy francuskich jest już na Grenlandii w związku z ćwiczeniami organizowanymi przez Danię. Dodał, że zespół ten zostanie wzmocniony w najbliższych dniach środkami lądowymi, powietrznymi i morskimi.

Macron powiedział, że kraje europejskie ponoszą szczególną odpowiedzialność za Grenlandię, terytorium autonomiczne Danii, i podkreślił, że chodzi również o terytorium należące do jednego z sojuszników w NATO.

Dalsza część tekstu pod grafiką

Macron: użycie przez Rosję pocisku Oriesznik to jasny sygnał

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w czwartek, że użycie przez Rosję pocisku Oriesznik jest „bardzo jasnym sygnałem” i powinni go doskonale zrozumieć ci, którzy uważają, że Rosja to „sprawa, która nas nie dotyczy”. Francja jest w zasięgu tych ostrzałów – zaznaczył.

Dalsza część tekstu pod grafiką

Występując przed siłami zbrojnymi, Macron powiedział, że jeśli kraje europejskie chcą zachować wiarygodność, powinny wykorzystać możliwości, jakie dają nowe rodzaje uzbrojenia, które zmienią sytuację w krótkiej perspektywie. Wcześniej wymienił europejski program zbrojeniowy ELSA.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

Podczas ataków przeprowadzonych w ubiegłym tygodniu w nocy z czwartku na piątek Rosja użyła pocisku hipersonicznego Oriesznik, który uderzył w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy.

Macron do armii: 2026 rok będzie pełen wyzwań

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w czwartek, występując przed siłami zbrojnymi, że 2026 rok będzie pełen wyzwań, i zapewnił, że kraj jest na to przygotowany. Podkreślił wzrost wydatków na obronność podczas jego dwóch kadencji prezydenckich.

Zapewnił, że ta dekada przezbrojenia armii przynosi owoce. Powtórzył swoje słowa z wcześniejszych wystąpień o tym, że aby pozostać wolnym, trzeba budzić lęk, a w tym celu „trzeba być silnym”.

Macron wypowiadał się w bazie lotniczej w Istres na południu kraju, w trakcie dorocznego spotkania z siłami zbrojnymi na początku nowego roku. Wystąpił przed tysiącem żołnierzy, by zarysować priorytety w polityce obronnej.