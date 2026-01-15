Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że pierwsza grupa żołnierzy francuskich jest już na Grenlandii w związku z ćwiczeniami organizowanymi przez Danię. Dodał, że zespół ten zostanie wzmocniony w najbliższych dniach środkami lądowymi, powietrznymi i morskimi.
Macron powiedział, że kraje europejskie ponoszą szczególną odpowiedzialność za Grenlandię, terytorium autonomiczne Danii, i podkreślił, że chodzi również o terytorium należące do jednego z sojuszników w NATO.
Dalsza część tekstu pod grafiką
Macron: użycie przez Rosję pocisku Oriesznik to jasny sygnał
Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w czwartek, że użycie przez Rosję pocisku Oriesznik jest „bardzo jasnym sygnałem” i powinni go doskonale zrozumieć ci, którzy uważają, że Rosja to „sprawa, która nas nie dotyczy”. Francja jest w zasięgu tych ostrzałów – zaznaczył.
Dalsza część tekstu pod grafiką
Występując przed siłami zbrojnymi, Macron powiedział, że jeśli kraje europejskie chcą zachować wiarygodność, powinny wykorzystać możliwości, jakie dają nowe rodzaje uzbrojenia, które zmienią sytuację w krótkiej perspektywie. Wcześniej wymienił europejski program zbrojeniowy ELSA.
Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem
Czytaj także:
Polska wyśle wojsko na Grenlandię? Premier zabiera głos
Premier Donald Tusk oświadczył w czwartek (15 stycznia), że Polska nie planuje wysłać swoich żołnierzy na Grenlandię. Zdaniem szefa rządu, biorąc pod uwagę dotychczasowe działania prezydenta USA Donalda Trumpa,...Czytaj więcejDetails
Podczas ataków przeprowadzonych w ubiegłym tygodniu w nocy z czwartku na piątek Rosja użyła pocisku hipersonicznego Oriesznik, który uderzył w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy.
Macron do armii: 2026 rok będzie pełen wyzwań
Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w czwartek, występując przed siłami zbrojnymi, że 2026 rok będzie pełen wyzwań, i zapewnił, że kraj jest na to przygotowany. Podkreślił wzrost wydatków na obronność podczas jego dwóch kadencji prezydenckich.
Zapewnił, że ta dekada przezbrojenia armii przynosi owoce. Powtórzył swoje słowa z wcześniejszych wystąpień o tym, że aby pozostać wolnym, trzeba budzić lęk, a w tym celu „trzeba być silnym”.
Macron wypowiadał się w bazie lotniczej w Istres na południu kraju, w trakcie dorocznego spotkania z siłami zbrojnymi na początku nowego roku. Wystąpił przed tysiącem żołnierzy, by zarysować priorytety w polityce obronnej.
Czytaj także:
Dania wysyła wojsko na Grenlandię. Ma przygotować wzmocnienie obrony wyspy
Władze Danii wysłały na Grenlandię tzw. wysunięte dowództwo, które ma przygotować wzmocnienie obrony wyspy własnymi oraz międzynarodowymi wojskami – podał w środę (14 stycznia) duński nadawca publiczny DR. Telewizja...Czytaj więcejDetails