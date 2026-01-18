Sekretarz generalny NATO Mark Rutte poinformował w niedzielę (18 stycznia) na platformie X, że przeprowadził rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem odnośnie sytuacji bezpieczeństwa na Grenlandii i w całej Arktyce.

Rutte napisał, że będzie kontynuował pracę z Trumpem nad tą sprawą.

Już się nie mogę doczekać spotkania z nim w Davos pod koniec tygodnia

– oświadczył sekretarz generalny NATO.

Spoke with @POTUS regarding the security situation in Greenland and the Arctic. We will continue working on this, and I look forward to seeing him in Davos later this week. — Mark Rutte (@SecGenNATO) January 18, 2026

W poniedziałek 19 stycznia w szwajcarskim Davos rozpocznie się 56. Światowe Forum Ekonomiczne. Wydarzenie potrwa do piątku i zgromadzi prawie 3 tysiące liderów z ponad 130 krajów, w tym 65 szefów państw i rządów.

Europejscy i unijni liderzy od soboty reagują na groźby Trumpa w sprawie nałożenia od 1 lutego 10-procentowych ceł na osiem państw europejskich, które w ostatnich dniach wysłały na Grenlandię niewielkie grupy żołnierzy, by wzięły udział w kierowanych przez Danię ćwiczeniach „Arctic Endurance”. Cła miałyby dotknąć Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię i Wielką Brytanię.

Zapowiedziane taryfy miałyby w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać – jak zapowiedział Trump – dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy będącej autonomicznym terytorium Danii.