Ogromna rakieta NASA przeznaczona do misji Artemis II dotarła w niedzielę (18 stycznia) na stanowisko startowe w Kennedy Space Center na Florydzie. Transport z hali montażowej trwał kilka godzin. Jest to druga z trzech misji mających doprowadzić do pierwszego od ponad 50 lat lądowania ludzi na Księżycu.

Ważący ponad 5000 ton zestaw Space Launch System wraz z kapsułą Orion i wieżą startową pokonał trasę liczącą ponad 6 kilometrów. Maszynę przewieziono na gąsienicowym transporterze. Jego prędkość nie przekracza 1,6 kilometra na godzinę.

NASA zapowiada, że po ustawieniu na wyrzutni rozpoczną się końcowe przygotowania. Obejmują one podłączenie systemów zasilania i paliwa oraz serię testów. Okno startowe otwiera się 6 lutego.

Artemis II będzie przełomowym krokiem w rozwoju załogowych lotów kosmicznych

– oświadczył administrator NASA Jared Isaacman, którego cytuje UPI.

Podkreślił on, że misja „zabierze ludzi dalej od Ziemi niż kiedykolwiek wcześniej i dostarczy wiedzy potrzebnej do powrotu na Księżyc”.

Kluczowym etapem przygotowań ma być tzw. próba generalna. Będzie ona obejmować pełne tankowanie rakiety ciekłym wodorem i tlenem. Odbędzie się także symulacja odliczania do momentu 29 sekund przed zapłonem silników.

Dowódca misji Reid Wiseman mówił, że obserwując Księżyc o świcie, myślał o jego niewidocznej z Ziemi stronie.

Myśli się o wszystkich punktach orientacyjnych, które tam badaliśmy i o tym, jak niesamowity będzie ten widok

– powiedział w rozmowie z dziennikarzami.

Według „New York Timesa” Isaacman zaznaczył jednak, że NASA nie poda konkretnej daty startu, dopóki nie zakończy prób.

Nie mamy żadnego zamiaru komunikować dokładnej daty, dopóki nie przejdziemy próby generalnej

– stwierdził.

Artemis II to druga z trzech misji prowadzących do pierwszego od ponad 50 lat lądowania ludzi na Księżycu. Czteroosobowa załoga – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch oraz Kanadyjczyk Jeremy Hansen – odbędzie 10,5-dniowy lot wokół Księżyca bez lądowania. Następnie kapsuła Orion ma wodować na Pacyfiku.

Głównym celem misji jest przetestowanie systemów podtrzymywania życia. Przygotuje to grunt pod misję Artemis III. Jest ona planowana przez NASA przed końcem 2028 roku.