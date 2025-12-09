Firma ICEYE opublikowała w poniedziałek (8 grudnia) pierwsze zdjęcia z polskiego satelity wojskowego. Jak opisała, są to świetne ujęcia kilku miejsc w Polsce – w tym te w „najlepszej na świecie” rozdzielczości 25 cm. Satelita Sił Zbrojnych RP został wyniesiony na orbitę 28 listopada.

Satelita, zbudowany w ramach programu MikroSAR, znajduje się obecnie w fazie testów i kalibracji przed przekazaniem go polskiemu wojsku.

Mamy pierwsze zdjęcia z polskiego satelity wojskowego – już tydzień po wyniesieniu! Świetne ujęcia kilku miejsc w Polsce – w tym te w najlepszej na świecie rozdzielczości 25 cm! Pracujemy dalej, by przekazać satelitę Siłom Zbrojnym RP!

– napisała polsko-fińska firma ICEYE na platformie X.

Satelity ICEYE są wyposażone w radar z syntetyczną aperturą (SAR). Już dzień po wyniesieniu na orbitę udało się nawiązać łączność z satelitą.

Po udanym starcie i nawiązaniu łączności przeprowadzono standardowe procedury wczesnej fazy orbitalnej (LEOP), obejmujące weryfikację działania poszczególnych podsystemów satelity. Po ich zakończeniu zaczęła się faza wdrożeniowa, w trakcie której prowadzone są dalsze testy – inżynierowie precyzyjnie dostrajają podzespoły, potwierdzając poprawność funkcjonowania całego systemu. Działania te przygotowują satelitę do osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej i przekazania jej użytkownikowi końcowemu

– czytamy w komunikacie ICEYE.

Pierwszy polski satelita wojskowy rozpoczął wykonywanie zobrazowań 2 grudnia. W poniedziałek 8 grudnia firma pokazała pierwsze obrazy terytorium Polski z kolejnych dni, uzyskane w zróżnicowanych warunkach pogodowych, w dzień i w nocy. Są to np. zdjęcia centrum Warszawy, Gdańska, Tatr czy zachodniej granicy Polski.

Każdy tryb pracy satelity został opracowany z myślą o innym zastosowaniu – od obserwacji rozległych obszarów, przez ujęcia o średniej szczegółowości, które umożliwiają np. monitoring granic i ruchu morskiego, aż po obrazy wysokiej rozdzielczości, które pozwalają dostrzec zmiany na poziomie pojedynczych obiektów

– podała firma w komunikacie.

Dzięki połączeniu różnych trybów obrazowania satelita może wspierać wojsko w wielu sytuacjach.

W zależności od potrzeb można szybko przejść od ogólnego podglądu dużych obszarów do bardzo szczegółowej analizy konkretnego miejsca. Dzięki temu Siły Zbrojne RP zyskują dużą elastyczność w prowadzeniu rozpoznania

– czytamy.

Jak opisano, technologia SAR pozwala satelicie „widzieć” w dzień i w nocy, a fale mikrofalowe przenikają przez chmury, dym i mgłę.

Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wykrywanie obiektów i zmian w terenie, niezależnie od pogody. Ponieważ satelity radarowe nie wykorzystują światła widzialnego, obraz jest monochromatyczny. Odporność na warunki atmosferyczne i zdolność do obrazowania 24/7 sprawiają, że SAR jest idealnym narzędziem do zastosowań wojskowych oraz w zarządzaniu kryzysowym

– podało ICEYE.

Satelita, z którego pochodzą pierwsze zdjęcia, jest częścią wojskowego programu MikroSAR, w ramach którego ICEYE ma dostarczyć Siłom Zbrojnym RP trzy satelity radarowe, z opcją rozszerzenia konstelacji o kolejne trzy jednostki.

Od 28 listopada na orbicie jest również konstelacja satelitów PIAST. Polish ImAging SaTellites (PIAST) to program badawczo-rozwojowy realizowany przez Wojskową Akademię Techniczną (WAT) w konsorcjum z firmą Creotech Instruments, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa oraz firmami Scanway i PCO S.A. Projekt jest współfinansowany przez NCBR w ramach programu SZAFIR zainicjowanego przez MON. Ma on przynieść polskiej armii korzyści związane z posiadaniem własnego, niezależnego źródła danych satelitarnych.