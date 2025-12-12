Uczniowie lubuskich szkół oraz studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego spotkali się ze Sławoszem Uznańskim – Wiśniewskim. To inżynier światowej klasy, polski austronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, który – jako drugi Polak w historii – wyleciał w kosmos. Na Międzynarodowej Stacji Kosmmicznej realizował 13 polskich eksperymentów, które mają wspomóc rozwój polskiej technologii kosmicznej.
Gmina Kolsko ma budżet na 2026 rok
Radni gminy Kolsko uchwalili budżet na przyszły rok, który wynosi około 35 milionów złotych. Z tego 12 milionów złotych zostanie...