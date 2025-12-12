Uczniowie lubuskich szkół oraz studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego spotkali się ze Sławoszem Uznańskim – Wiśniewskim. To inżynier światowej klasy, polski austronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej, który – jako drugi Polak w historii – wyleciał w kosmos. Na Międzynarodowej Stacji Kosmmicznej realizował 13 polskich eksperymentów, które mają wspomóc rozwój polskiej technologii kosmicznej.