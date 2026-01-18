Samorządy uaktualniają plany działań w zakresie obrony cywilnej. W gminie Nowogród Bobrzański dostosowanie założeń do rzeczywistych potrzeb odbyło się już dawno. Powódź z września 2024 roku znacząco wpłynęła na przyspieszenie prac w tym zakresie.
– Ustaliliśmy, że w naszej rozległej gminie będziemy mieć trzy centra obrony cywilnej – tłumaczy Paweł Mierzwiak, burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego.
Magazyny OC powstaną więc w Nowogrodzie Bobrzańskim, Kotowicach i Wysokiej. Gmina zakupiła już sporo sprzętu z dotacji rządowych, teraz liczy na wsparcie przy remontach budynków mieszczących sprzęt OC.
