Samorządy uaktualniają plany działań w zakresie obrony cywilnej. W gminie Nowogród Bobrzański dostosowanie założeń do rzeczywistych potrzeb odbyło się już dawno. Powódź z września 2024 roku znacząco wpłynęła na przyspieszenie prac w tym zakresie.

– Ustaliliśmy, że w naszej rozległej gminie będziemy mieć trzy centra obrony cywilnej – tłumaczy Paweł Mierzwiak, burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego.

Magazyny OC powstaną więc w Nowogrodzie Bobrzańskim, Kotowicach i Wysokiej. Gmina zakupiła już sporo sprzętu z dotacji rządowych, teraz liczy na wsparcie przy remontach budynków mieszczących sprzęt OC.