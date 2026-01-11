Na terenie kąpieliska w Nowogrodzie Bobrzańskim powstał kort do padla. To dyscyplina, która ma prawie 60 lat, ale w Polsce dopiero zdobywa zwolenników. Jest połączeniem tenisa i squasha.

– Mieliśmy sygnały, że warto taki kort zrobić, a ponieważ dofinansowanie dostaliśmy, to obiekt powstał. Wzorowaliśmy się na Zielonej Górze – tłumaczy Paweł Mierzwiak, burmistrz NowogroduBobrzańskiego.

Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z budżetu województwa lubuskiego.

Padel ma szansę stać się dyscypliną olimpijską w 2032 roku. W Polsce działa Polska Federacja padla zrzeszająca kilkanaście klubów.