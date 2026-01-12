W dobie zwiększonych inwestycji w obronę cywilną takie informacje cieszą. Chodzi o kolejny, nowy wóz bojowy, który trafił w ręce strażaków – ochotników. Tym razem pojazd ucieszył druhów z OSP Kotowice, w gminie Nowogród Bobrzański.

– To lekki samochód pożarniczy, potrzebny naszym strażakom do sprawnego przemieszczania się i dostarczania niewielkiego sprzętu do działań ratowniczo – gaśniczych – tłumaczy Paweł Mierzwiak, burmistrz Nowogrodu.

Dodajmy, że na zakup nowego auta dla OSP Kotowice założyły się środki MSWiA, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gminy Nowogród Bobrzański oraz Nadleśnictwa Nowa Sól i Nadleśnictwa Krzystkowice.