W Zakładzie Karnym w Krzywańcu w ramach resocjalizacji i terapii organizowanych jest kilka projektów z udziałem osadzonych. Jednym z nich są zajęcia teatralne. Finałem takich zajęć prowadzonych z więźniami było wystawienie przedstawienia pod nazwą „Projekt nadzieja”.

W przedsięwzięciu uczestniczyło 11 kobiet odbywających kary pozbawienia wolności. – Była to sztuka pełna inspiracji, dająca wiele zarówno samym aktorkom, jak i widowni. Osadzone bardzo zaangażowały się w próby. Wciąż otwierają się na siebie, ale i innych. I co ważne będzie ciąg dalszy ich wspólnego grania – mówi porucznik Natalia Górska, wychowawcza w zakładzie karnym:

– Chciałyśmy pokazać, że mimo tego, że zakład karny jest bardzo ciężkim miejscem, to myślimy o przyszłości poza tymi murami – mówi Anna, jedna z osadzonych:

– Mobilizowałyśmy siebie nawzajem. Połączył nas wspólny cel i nawet nie sądziłyśmy, że aż tak będzie pięknie, mimo krat – zaznacza Iza:

Dodajmy, że grupa teatralna ma w planach realizację kolejnych przedstawień.