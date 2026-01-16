16 stycznia ukazało się obwieszczenie o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2026 roku. Weźmie w niej udział kilkuset uczniów z zielonogórskich szkół. Przed komisją staną mężczyźni, którzy urodzili się w 2007 roku, a także starsi, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii. Wezwania otrzymają również kobiety, które wykonują zawód przydatny w wojsku.

– Celem kwalifikacji jest ustalenie aktualnej zdolności do czynnej służby wojskowej – przypomina kpt. Mateusz Budynek, szef sekcji promocji Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ośrodku Zamiejscowym w Zielonej Górze:

Kpt. Mateusz Budynek informuje również, że na miejscu będzie można zapoznać się z ofertą przygotowaną przez mundurowych:

– Uczestnicy wezmą udział w rutynowych badaniach. Nie mają powodu do stresu – podkreśla mjr Tomasz Głogowski, szef sekcji rekrutacji i kwalifikacji wojskowej Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ośrodku Zamiejscowym w Zielonej Górze:

– Osoby które nie zgłoszą się na komisję, mogą zostać ukarane – przestrzega mjr Tomasz Głogowski:

Kwalifikacje wojskowe w województwie lubuskim rozpoczną się 2 lutego i potrwają do 30 kwietnia. W regionie zostanie utworzonych 14 komisji lekarskich. Każdej osobie, która stawi się przed komisją, zostanie przydzielona jedna z czterech kategorii wojskowych.