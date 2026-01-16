Od pierwszego lutego wchodzą w życie ważne zmiany dla przedsiębiorców – działalność rozpoczyna obowiązkowy Krajowy System e-Faktur KSeF, służący do wystawiania faktur w obrocie między firmami. Nowe rozwiązania będą wchodzić etapami.

Do tej pory przystąpienie do systemu było dobrowolne. KSeF służy do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur.

– Od początku przyszłego miesiąca nowe rozwiązania będą obowiązywały firmy, których obrót w 2024 roku przekroczył 200 milionów złotych – powiedział wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej, Marcin Łoboda.

Szef KAS dodał, że system zwiększy bezpieczeństwo gospodarcze.

Marcin Łoboda zwrócił uwagę na bezpieczeństwo systemu.

W tym roku podatnicy nie będą karani za nieprzystąpienie do nowego systemu ani za błędy. Celem KSeF jest uszczelnienie systemu podatkowego.