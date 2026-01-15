Jeden wypadek więcej niż w analogicznym okresie – to bilans zimy na drogach powiatu świebodzińskiego. Niestety statystyki jeśli chodzi o zdarzenia drogowe kwalifikowane jako kolizje już nie są tak dobre. Od początku opadów śniegu i innych zdarzeń utrudniających jazdę było ich dużo więcej.

O szczegółach st. asp. Marcin Ruciński ze świebodzińskiej komendy policji:

Jak mówi st. bryg. Marcin Bohuszko, rzecznik świebodzińskich strażaków, kierowców trzeba pochwalić choć niestety nie obyło się bez ofiar:

Dodajmy, że chodzi o okres od 1 grudnia do dzisiaj.