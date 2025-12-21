Jest szansa na poprawę infrastruktury sportowej w gminie Zbąszynek. Samorząd zabiega o możliwość skorzystania z dotacji na przebudowę obiektów, których część podziemna może być wykorzystywana jako miejsca schronienia. W przypadku Zbąszynka chodzi o halę sportową w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

– Hala sportowa jest w złym stanie, ale jeśli uda nam się skorzystać z rządowego programu to wybudujemy nową halę i pomieszczenia pod nią, które będą mogły służyć jako schron – mówi Wiesław Czyczerski, burmistrz Zbąszynka.

Dodajmy, że samorząd Zbąszynka zabiega też o pieniądze z innego programu ministerstwa sportu. Chodzi o dotację na remont boisk typu Olik, które były bardzo intensywnie wykorzystywane, więc mocno się zdegradowały.