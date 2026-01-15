Od dłuższego czasu mieszkańcy kilku miejscowości żagańskiej gminy żyją sprawą wiatraków, które miałyby stanąć w pobliżu ich miejsc zamieszkania. W siedzibie samorządu wójt spotkał się z mieszkańcami Bożnowa i Chrobrowa. Powodem są niepokoje, które wywołują rozpoczęte procedury. Część mieszkańców obu sołectw sprzeciwia się inwestycji.

Mówi się o 3 wiatrakach wraz z fotowoltaiką i urządzeniami towarzyszącymi. Każda z planowanych do postawienia konstrukcja może mieć wysokość do 285 metrów. W 2024 roku rada gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Chrobrów i Bożnów pod wiatraki. Obecnie trwają już prace przy planie prowadzone przez biuro urbanistyczne. Urząd zapewnia jednak, że to procedury, które muszą zostać dokończone, a ostateczna decyzja o przyjęciu budowy elektrowni wiatrowych zależeć będzie od głosowania radnych. – Nie chcemy u siebie takich kolosów. Jeśli u nas staną, cena ziemi oraz domów spadnie. Poza tym obawiamy się o wpływ wiatraków na nasze zdrowie – mówi grupa osób przeciwstawiających się inwestycji.

Warto zaznaczyć, że przygotowywany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego związany z powstaniem elektrowni wiatrowych obejmuje obszar ponad 500 hektarów terenu.