Przygotowywane jest rozwiązanie, dzięki któremu możliwe będzie kontrolowanie i blokowanie produktów spoza UE niespełniających norm – poinformował w środę (14 stycznia) minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dodał, że wniosek do KE w tej sprawie to działanie równoległe do skargi do TSUE na umowę UE-Mercosur.

O wspólnym wniosku do KE przygotowywanym przez resorty rolnictwa i zdrowia poinformowało w środę (14 stycznia) Radio Zet.

To rozwiązanie jest bezpośrednią odpowiedzią na umowę z krajami Mercosur i ma chronić zdrowie polskich konsumentów

– mówił minister podczas konferencji w Pasłęku (warmińsko-mazurskie), pytany przez dziennikarzy o szczegóły tego wniosku.

Polscy konsumenci potrzebują bezpiecznej, sprawdzonej żywności i temu służą te zapisy. Przekazujemy to do Komisji Europejskiej. Chcemy przygotować takie rozwiązania, które będą pozwalać, by nasze inspekcje kontrolne sprawdzały wszystkie produkty i blokowały i zatrzymywały produkty, które tych norm nie spełniają

– powiedział minister Krajewski.

Jak podkreślił, to dodatkowe działania w związku z tym, że zostały wprowadzone klauzule wzajemności zabezpieczające interes rolników, przetwórców i konsumentów.

Nasze działanie będzie takie, żeby maksymalnie zabezpieczyć przyszłość polskich konsumentów

– zaznaczył szef resortu rolnictwa, dodając, że w działania mają być zaangażowane instytucje kontrolne podległe ministerstwom zdrowia i rolnictwa.

Jak ocenił, ta inicjatywa jest podobna do proponowanej przez Francję. Pytany, czy Polska będzie budować koalicję dotyczącą sprzeciwu wobec umowy z Mercosur minister odpowiedział, że „dziś widzimy, że protesty odbywają się we Francji i jest duży sprzeciw francuskich rolników i rządu francuskiego”.

Więc ta dyskusja się nie kończy

– dodał szef resortu rolnictwa i rozwoju wsi.

Państwa Unii Europejskiej zgodziły się w piątek na negocjowaną od ponad dwóch dekad umowę z południowoamerykańskim blokiem Mercosur; wśród krajów głosujących przeciwko porozumieniu była Polska. Wynik głosowania ambasadorów państw UE w sprawie umowy handlowej z Mercosurem został formalnie zatwierdzony w procedurze pisemnej; szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen otrzymała mandat do sfinalizowania porozumienia w imieniu wspólnoty w Paragwaju, który sprawuje prezydencję w bloku Mercosur.

Również w piątek przyjęto klauzulę ochronną do umowy z Mercosurem we wzmocnionej wersji. Mechanizm będzie mógł prowadzić do wyłączenia preferencji celnych dla producentów z Mercosuru, jeśli ceny produktów wrażliwych w UE spadną o 5 proc. lub jeśli na rynek trafi nagle zbyt duża ilość tych produktów.

W ocenie przedstawicieli KE obawy rolników zostały przewidziane w projekcie umowy, gdyż zakłada ona limity na import konkretnych produktów, np. wołowiny, oraz systemy ochronne, m.in. kontrolę wewnętrznego rynku. Komisja przekonuje, że umowa jest korzystna dla wspólnoty, w tym dla Polski, gdyż zniweluje cła na towary eksportowane do krajów Mercosuru. Jak podała, eksport polskiej żywności do tych państw w 2024 r. wyniósł 72 mln euro i średnio objęty był cłami w wysokości od 27 do 55 proc.

W poniedziałek rzecznik Komisji Europejskiej Olof Gill powiedział, że unijny traktat dopuszcza możliwość, by umowa handlowa z Mercosurem weszła w życie przed jej zatwierdzeniem przez Parlament Europejski. Zatwierdzenie umowy przez Izbę nie jest jednak przesądzone. W PE trwają również rozważania na temat potencjalnego skierowania skargi przeciwko porozumieniu z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Krajewski mówił w środę w „Super Ringu”, że skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE ws. umowy handlowej z Mercosurem ma być złożona w przyszłym tygodniu. Jak powiedział, mają ją złożyć europosłowie; jeśli nie zostanie przegłosowana, Polska przygotuje własną skargę.

Krajewski: skarga do TSUE ws. umowy z Mercosurem ma być złożona przez europosłów w przyszłym tygodniu

Skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE ws. umowy handlowej z Mercosurem ma być złożona w przyszłym tygodniu – wynika z informacji przekazanych przez ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Jak powiedział, mają ją złożyć europosłowie; jeśli nie zostanie przegłosowana, Polska przygotuje własną skargę.

W piątek państwa Unii Europejskiej zgodziły się na umowę handlową z państwami Mercosuru – Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Przeciw w Radzie UE głosowali przedstawiciele: Polski, Francji, Irlandii, Węgier i Austrii; od głosu wstrzymała się Belgia. Według zapowiedzi umowa ma zostać podpisana w sobotę. Ma wprowadzić preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe UE, takie jak samochody, maszyny i leki.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski zapowiedział w środę (14 stycznia) w programie „Super Ring”, że skarga na umowę jest przygotowywana i „będzie w przyszłym tygodniu składana” do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE).

Z tego, co wiem, w rozmowach z europosłem Krzysztofem Hetmanem padało, że ta skarga będzie składana w przyszłym tygodniu

– powiedział Krajewski.

Pytany, co się stanie, jeśli Parlament Europejski nie przegłosuje skargi złożonej przez europosłów, odparł, że Polska jako kraj członkowski przygotuje własną.

Przygotowywane są oceny, na jakich zasadach możemy tę skargę złożyć, jak to by miało wyglądać

– dodał.

Wyjaśnił, że we wniosku podnoszona będzie kwestia niezgodności przyjęcia tej umowy z traktatami z powodu jej rozdzielenia na dwie części, które Krajewski określił jako „polityczną i handlową”. Dodał, że wniosek do TSUE będzie dotyczył też kwestii „bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowotnego” w zakresie m.in. używania środków ochrony roślin, które we wspólnocie są zakazane.

Minister uważa, że Polska nie ma obowiązku wpuszczania wszystkich towarów z państw Mercosuru. Zapewnił, że jeśli wykryte zostanie, że nie spełniają one norm, to będą odsyłane.

Naszą rolą, polskiego rządu, polskich inspekcji i instytucji, jest badanie tych produktów, które będą wjeżdżać, i one wcale nie muszą wjechać

– zaznaczył Krajewski.

W piątek podczas głosowania ws. umowy decydujące dla wyniku było poparcie jej przez Włochy, a szef dyplomacji tego kraju Antonio Tajani stwierdził, że dla Włoch umowa w obecnie przyjętej formie jest korzystna. Wyniki głosowania oznaczają, że nie udało się uzyskać mniejszości blokującej, a przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen otrzymała zielone światło na podpisanie umowy w imieniu wspólnoty w Paragwaju, który sprawuje prezydencję w bloku Mercosur.

Również w piątek przyjęto klauzulę ochronną do umowy z Mercosurem we wzmocnionej wersji. Mechanizm będzie mógł prowadzić do wyłączenia preferencji celnych dla producentów z Mercosuru, jeśli ceny produktów wrażliwych w UE spadną o 5 proc. lub jeśli na rynek trafi nagle zbyt duża ilość tych produktów.

W ocenie przedstawicieli KE obawy rolników zostały przewidziane w projekcie umowy, gdyż zakłada ona limity na import konkretnych produktów, np. wołowiny, oraz systemy ochronne, m.in. kontrolę wewnętrznego rynku. Komisja przekonuje, że umowa jest korzystna dla wspólnoty, w tym dla Polski, gdyż zniweluje cła na towary eksportowane do krajów Mercosuru. Jak podała, eksport polskiej żywności do tych państw w 2024 r. wyniósł 72 mln euro i średnio objęty był cłami w wysokości od 27 do 55 proc.

Politycy Konfederacji oczekują, że rząd pilnie zajmie się kwestią skargi do TSUE na umowę UE-Mercosur

Politycy Konfederacji, europosłanka Anna Bryłka i poseł Krzysztof Mulawa, udali się w środę (14 stycznia) do KPRM, aby dowiedzieć się, co robi rząd ws. skargi do TSUE na umowę UE-Mercosur. Według nich żadnych prac w tej sprawie nie ma. Wezwali rząd, by pilnie zajął się przygotowaniem takiej skargi.

Podczas środowej (14 stycznia) konferencji prasowej przed siedzibą kancelarii premiera, europosłanka Bryłka powiedziała, że rząd do tej pory nie przyjął żadnej uchwały w sprawie zaskarżenia umowy z Mercosur. W związku z tym – dodała – postanowili wraz z posłem Mulawą pójść do KPRM z interwencją, aby dowiedzieć się, czy „taka skarga na pewno zostanie złożona” oraz czy dotyczyć ma „tylko i wyłącznie samej treści umowy, czy też procedury ratyfikacji”.

Zdaniem Bryłki dochodzi bowiem do działania Komisji Europejskiej poza kompetencjami, bo szefowa Komisji Ursula von der Leyen została upoważniona do podpisania umowy, choć nie wyraził na nią jeszcze zgody Parlament Europejski.

Po wizycie w KPRM Bryłka napisała na platformie X, że ani w kancelarii premiera, ani w żadnym z resortów „nie trwają prace nad przygotowaniem skargi do TSUE ws. umowy UE-Mercosur”.

Politycy Konfederacji wezwali rząd aby jak najszybciej zajął się przygotowaniem takiej skargi. Poseł Mulawa oświadczył, że Konfederacja oczekuje tego w imieniu polskich rolników i konsumentów. Jak mówił, oczekują tego, by „rząd pilnie wziął się do roboty i doprowadził do pilnego spotkania z innymi krajami, z Węgrami, Austrią, Irlandią, Francją i wniósł skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej”.