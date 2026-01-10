Historyczna decyzja – tak przewodnicząca Komisji Europejskiej skomentowała zgodę unijnych krajów na zatwierdzenie umowy handlowej z państwami Mercosuru. Chodzi o Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj.

– Europa wysyła wyraźny sygnał, że poważnie traktujemy nasze priorytety – powiedziała Ursula von der Leyen, szefowa KE.

To przełomowe porozumienie stworzy możliwości wzrostu i większy dobrobyt dla europejskich obywateli i przedsiębiorstw. Tworzymy największą na świecie strefę wolnego handlu. To rynek liczący 700 milionów ludzi. Europa rozpoczyna nową erę współpracy z naszymi partnerami w Ameryce Łacińskiej i poza nią

– dodała.

Zadowolony ze zniesienia ograniczeń w handlu i obniżeniu ceł niewątpliwie jest przede wszystkim europejski przemysł motoryzacyjny, bo otwierają się dla niego nowe rynki zbytu.

Natomiast o swoją przyszłość boją się unijni rolnicy, w tym polscy, że tania żywność z krajów Ameryki Łacińskiej, niespełniająca europejskich standardów, zaleje unijny rynek. Nie przekonują ich wzmocnione klauzule bezpieczeństwa, które mają zwiększyć ochronę producentów rolnych w przypadku nagłego wzrostu importu.