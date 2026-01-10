Unijne kraje ostatecznie zgodziły się na zawarcie umowy handlowej z krajami Mercosuru – Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Przeciwko niej w Warszawie demonstrowali wczoraj (9.1.2026) polscy rolnicy. Przypomnijmy, 30 grudnia 2025, protest odbył się także w Zielonej Górze. Rolnicy obawiają się, że napływ taniej żywności doprowadzi do upadku polskich gospodarstw.

Europejska produkcja rolna jest droga, bo stosuje się do procedur i używa środków, które nie są szkodliwe dla ludzkiego zdrowia – mówił Arkadiusz Dąbrowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego:

Cezary Wysocki z Lewicy również podnosił kwestie kosztów produkcji i wskazywał, że polscy konsumenci – poprzez specjalne oznaczenia – powinni wiedzieć, skąd pochodzi żywność na półkach sklepowych:

Umowa z Mercosurem powoduje, że Unia Europejska wchodzi nie tylko w wymianę rolną, ale także gospodarczą – argumentował Sławomir Kotylak z Koalicji Obywatelskiej:

Nasi goście rozmawiali w audycji „Sobota po 9”. W najbliższy poniedziałek (12.01.2026) ma zapaść decyzja o formie kontynuacji protestu rolników.