Umowa Unia Europejska – Mercosur może być korzysta na województwa lubuskiego – uważa Tomasz Winiecki, prezes stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. Rzeczniczka Komisji Europejskiej potwierdziła, że szefowa KE Ursula von der Leyen uda się 17 stycznia do Paragwaju, żeby podpisać tam umowę handlową między Unią Europejską i blokiem państw Mercosur, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem.

– Jeśli chodzi o przemysł motoryzacyjny, to może być plus dla regionu lubuskiego – uważa Tomasz Winiecki:

W piątek (9.1.2026) unijne stolice zgodziły się na zawarcie umowy z Mercosurem, mimo sprzeciwu pięciu państw członkowskich: Polski, Francji, Węgier, Austrii i Irlandii. Wymagana jest jeszcze zgoda Parlamentu Europejskiego – i tu może być różnie – uważa Tomasz Winiecki:

Porozumienie handlowe z państwami Mercosuru wprowadzi preferencje celne dla niektórych produktów rolnych, w tym produktów wrażliwych: wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu. W zamian rynki tych państw otworzą się na towary przemysłowe UE, takie jak samochody, maszyny i leki. Przeciwko porozumieniu protestują europejscy rolnicy, którzy obawiają się napływu tańszych produktów rolnych z krajów Ameryki Południowej. Tomasz Winiecki był gościem Rozmowy o 9.00.