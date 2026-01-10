Polski rząd w kwestii unijnej umowy z państwami Mercosur zrobił, co w jego mocy – stwierdził na naszej antenie marszałek województwa lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski.

Marszałek przypomniał, że to nie premier składał szumne deklaracje w tej sprawie:

– Nie udało nam się zbudować mniejszości blokującej, ale sprawa nie jest przesądzona – ocenił Ciemnoczołowski:

Obok naszego państwa przeciwko umowie z Mercosurem w zaproponowanym kształcie głosowały m.in. Francja, Czechy i Austria.