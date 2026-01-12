1. „Relacje Kanada – USA będą osobiste i zmienne”

Raport dotyczy ryzyka na świecie. W części dotyczącej Kanady wskazuje się na ustawiczne działania Donalda Trumpa na rzecz wyłączenia systemu kontroli nad władzą wykonawczą i „przekształcenia maszynerii rządowej w broń przeciw politycznym wrogom”.

Eksperci Eurasia Group podkreślają, że nie tylko w przeszłość odeszły kalkulacje stabilnych związków z USA czy sojuszy z amerykańskimi politykami.

„Relacje Kanada – USA będą w niezwyczajny sposób osobiste i zmienne, pozostawiając firmy narażone na potencjalny odwet. Waszyngton zmienia się obecnie w zależności od kaprysów jednego zmiennego człowieka i administracji, która zobowiązała się do wdrażania radykalnie nowej wizji amerykańskich rządów” – podkreślono w raporcie, ostrzegają, że Kanada i kanadyjska gospodarka mogą stać się uboczną ofiarą zawirowań w USA.

Jednocześnie Eurasia Group ocenia, że istniejące porozumienie o wolnym handlu, czyli CUSMA (Kanada – USA – Meksyk), nie zostanie w skuteczny sposób przedłużone w 2026 r. i raczej pozostanie w stanie „zombie”, ani w pełni zakończone, ani wdrożone po zaczynających się w styczniu br. renegocjacjach.

W dodatku „Trumpowi nie podoba się twarde i koncentrujące się na detalach nastawienie Kanady do negocjacji handlowych”. Choć w długim terminie raport ocenia, że wdrażana obecnie przez Ottawę polityka „buy Canadian” i wielkich projektów infrastrukturalnych zbuduje odporność kanadyjskiej gospodarki, to jednak obecnie są sektory, które będą miały problemy.