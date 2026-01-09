Prezydent zawetował ustawę wdrażającą unijny Akt o Usługach Cyfrowych, która miała ułatwić blokowanie nielegalnych treści w internecie. Według Karola Nawrockiego przepisy mogłyby w praktyce wprowadzić administracyjną cenzurę.

Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka uważa, że to najgorsza z decyzji prezydenta od początku kadencji. – Ta ustawa to fundament cyfrowego bezpieczeństwa Polaków – stwierdził:

Karol Nawrocki argumentował, że projekt zawierał wprawdzie korzystne rozwiązania, ale również – jak określił – „wrzutki”, które budziły jego sprzeciw. Zadeklarował jednocześnie gotowość do współpracy z ministerstwem cyfryzacji nad poprawą przepisów.

Premier Donald Tusk w odpowiedzi zapowiedział, że rząd znajdzie pozaustawowe sposoby, by zwiększyć bezpieczeństwo w sieci.