W Lubsku czuć już święta. Wszystko za sprawą wydarzenia pod nazwą „Boże Narodzenie w piosence”. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zaprosił do udziału w koncercie ponad 20 szkół i placówek wychowawczych z terenu żarskiego powiatu. Na scenie sali widowiskowej Biblioteki-Centrum Kultury stanęli najmłodsi Lubuszanie wraz z nauczycielami.

To już 4 edycja imprezy propagującej tradycje świąteczne, ale również ważną integrację i socjalizację dzieci z dysfunkcjami. Widzowie mgli usłyszeć kolędy, pastorałki, ale i wiersze nawiązujące do czasu grudniowego. Jak mówi dyrektorka lubskiego ośrodka dla podopiecznych szkół jest to niezmiernie ważne spotkanie. – Te dzieci długo się przygotowywały. Chcą być dostrzegane i akceptowane. Ich uśmiech jest dla nas największą nagrodą – podkreśla Elżbieta Maćko: